Uno scaglionamento nell’arco del prossimo triennio dei pagamenti per arretrati dovuti per conferimenti rifiuti indifferenziati tra 2014 e 2017. Questa la formula trovata per risolvere la vertenza relativa ai debiti di Palazzo Mosti nei confronti della Samte, per i conferimenti effettuati presso lo Stir di Casalduni per un importo complessivo di poco meno di due milioni.

