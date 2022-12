Centrosinistra: Maraio (Psi), ‘un appello, avviamo nuova fase ispirata a valori socialisti’

Roma, 20 dic (Adnkronos) – “Il centrosinistra all’opposizione per tornare ad essere credibile non deve preoccuparsi solo di cambiare leadership ma deve mettersi dalla parte delle famiglie in difficoltà e delle imprese che danno lavoro”. Lo ha detto il segretario del Psi Enzo Maraio a margine delle iniziative per i 126 anni de l’Avanti!.

“Dalla festa dell’Avanti! parte il nostro impegno a costruire un grande movimento socialista e socialdemocratico, ancorato al socialismo europeo -ha aggiunto-. Lanciamo un appello a tutta la sinistra, a cominciare dal Pd, ad avviare insieme a noi una nuova fase del Centrosinistra, che si ispiri ai valori socialisti e guardi ai bisogni delle persone, abbattendo le gravi diseguaglianze sulle società e valorizzi il merito”.

Marai, tra l’altro, ha sottolineato: “L’Avanti, il nostro giornale, ha raccontando la storia d’Italia e ha condotto battaglie di civiltà e di libertà per tutto il secolo scorso”.