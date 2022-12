Calcio: Pioli, ‘Leao può crescere ancora, farlo con noi lo agevolerebbe’

Dubai, 20 dic. – (Adnkronos) – “Rafa è contento, disponibile e sereno, lo vedo molto positivo e finché vedo i miei giocatori così non posso che essere soddisfatto. È senza dubbio una cosa positiva per il nostro futuro. Credo che abbiamo fatto tanto insieme con tutti i giocatori, ma credo che nessuno di noi abbia ancora veramente toccato il massimo del proprio potenziale”. Lo dice l’allenatore del Milan Stefano Pioli in merito a Rafael Leao, stella dei rossoneri in trattative per il rinnovo di contratto che scade nel 2024. “Rafa ha fatto un percorso di crescita incredibile, sempre con la mente in crescendo, ma ha ancora tante cose su cui può lavorare con ancora più qualità e intensità. Chiaramente farlo con noi, dove conosce tutte le situazioni, di sicuro lo può agevolare”, aggiunge Pioli ai microfoni di Sky Sport.