Rientrati in città nella tarda serata di domenica dalla trasferta di Modena, i giallorossi già ieri mattina sono tornati in campo all’antistadio ‘Imbriani’ per la prima seduta della settimana. Classico lavoro di ripresa degli allenamenti, caratterizzato quindi da lavoro di scarico per i calciatori impiegati al ‘Braglia’, mentre tutti gli altri sono stati impegnati in lavoro fisico e partitella su superficie ridotta. Oggi i giallorossi staccheranno la spina per una giornata, in concomitanza con la cena di Natale organizzata dalla società.

