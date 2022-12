Una situazione paradossale ed allo stesso tempo preoccupante. Ieri pomeriggio presso il Pronto soccorso del ‘San Pio’, si è registrato l’ennesimo episodio che mette in evidenza le difficoltà in cui versa la sanità sannita e in particolare l’ospedale cittadino. Una serie di ambulanze del 118 appartenenti ad alcuni distretti provinciali, ovvero Airola, San Giorgio del Sannio, San Salvatore Telesino e Cerreto Sannita sono giunte presso il nosocomio cittadino con a bordo pazienti bisognosi di cure, anche se fortunatamente nessuno in gravi condizioni.

