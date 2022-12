Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “La nostra libertà non è scontata ma si può perdere ogni giorni se non si difende. Lo vediamo in Ucraina e nessuno avrebbe immaginato che sarebbe riuscita a resistere. E’ la volontà che fa la differenza, volontà che viene dall’amore per ciò che sei”. Così ma è la volontà Così la premier Giorgia Meloni al Museo ebraico di Roma per lacerimonia di accensione della Chanukkià.