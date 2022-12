Sci: Cdm, Odermatt vince 2° gigante Val Badia e Della Vite 14°

La Villa, 19 dic. – (Adnkronos) – Arriva la quindicesima gemma della carriera per uno straordinario Marco Odermatt nel secondo gigante maschile sulla Gran Risa, in Alta Badia. Il detentore della Coppa del mondo, al quarto sigillo stagionale, ha ‘vendicato’ il terzo posto del giorno precedente con una prima manche sontuosa, in cui ha dominato al concorrenza, e nella seconda parte di gara ha controllato il prepotente ritorno di un competitivo Henrik Kristoffersen, classificatosi al secondo posto con soli 20 centesimi di ritardo. Completa il podio lo sloveno Zan Kranjec a 92 centesimi, che ha scalzato dall’ultimo gradino del podio l’altro elvetico Loic Meillard, quarto a 1″32. La squadra italiana registra un’altra bella prestazione di Filippo Della Vite. Il ventunenne bergamasco, vice campione del mondo juniores della specialità, diciassettesimo nella gara di domenica, ha chiuso al quattordicesimo posto con un altro bel recupero si sei posizioni e si conferma in piena crescita sia in termini di prestazioni, che di risultati: per lui si tratta delle terza gara consecutiva conclusa nella top-17. “Un’altra bella gara – ha dichiarato al traguardo Della Vite -. Sono stato autore di una seconda manche solida, ho fatto punti importanti per partire meglio ad Adelboden, con la speranza di fare subito una bella prima manche, per stare più vicino ai migliori. Oggi è stata una fatica, quattro manches su questa pista in due giorni sono una cosa tosta”.

Qualche punto anche per Giovanni Borsotti, ventiquattresimo. “Non posso dire sia stata una gara positiva, ero messo in una posizione in cui potevo fare una bella seconda manche, però sono stato troppo carico ed evidentemente giravo un po’ troppo i salita, non sono stato veloce. A parte Della Vite non è un momento facile per la nostra squadra, fatichiamo a trovare continuità e morale, la Gran Risa degli ultimi anni come tipo di neve non permette di effettuare grandi recuperi per chi parte da dietro”. Non si sono qualificati per la seconda manche Simon Maurberger 36esimo, Tommaso Sala 42esimo, Hannes Zingerle 43esimo e Tobias Kastlunger 51esimo, si sono ritirati nella prima manche Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer. Nella classifica generale di coppa aumenta il vantaggio del leader Odermatt che sale a 796 punti contro i 525 di Aleksander Aamodt Kilde. Lo svizzero comanda ovviamente anche quella di specialità con 360 punti davanti a Kristoffersen con 265, Della Vite è sedicesimo con 54. Prossimo appuntamento fra le porte larghe è previsto ad Adelboden sabato 7 gennaio.