Qatar 2022: Nino D’Angelo, ‘Messi come Maradona? Nessun paragone, Diego è unico’**

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “Per noi napoletani l’Argentina è Maradona. Se un napoletano decide di tifare per l’Argentina, c’è un motivo, e il motivo è che per i napoletani l’Argentina rappresenta Diego, quindi per noi è come se giocasse lui. Diego è contento se vince l’Argentina, e quindi siamo contenti anche noi”. A dirlo all’Adnkronos è Nino D’Angelo, che commenta così la vittoria dell’Argentina, campione del Mondo ai Mondiali di Calcio 2022 in Qatar dopo un’emozionante finale contro la Francia.

“Messi come Maradona? Per me non ci sono paragoni. Sono proprio due mondi diversi, appartengono a epoche diverse -dice l’attore e cantante partenopeo- e poi io sono troppo di parte, io penso che Maragona sia unico e inimitabile”. La vittoria dell’Albiceleste “mi ha fatto piacere non solo per Diego ma anche per gli argentini -aggiunge D’Angelo- perché è un popolo che ci somiglia tanto. Diego quando è venuto a Napoli questo lo diceva sempre: ‘è come se fossimo fratelli'”.