Milano: sorpreso mentre tenta di forzare la porta di un bar, arrestato 18enne

Milano, 19 dic. (Adnkronos) – Nella notte di domenica, a Busto Garolfo, nel milanese, un 18enne è stato arrestato per un tentativo di furto in un bar.

Il giovane, pregiudicato e nullafacente, è stato sorpreso dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Legnano mentre stava forzando la porta d’ingresso del bar utilizzando un grosso cacciavite ed un piede di porco.

Il ragazzo è stato bloccato e arrestato per tentato furto aggravato. Gli attrezzi sono stati sequestrati.