Manovra: Serracchiani, ‘non c’è data per l’aula, Fontana ha chiesto tempo’**

Roma, 19 dic (Adnkronos) – “La capigruppo verrà riconvocata questa sera, al momento non ci sono le condizioni per stabilire a quale data la manovra arriverà in aula. Non per noi, abbiamo dato la nostra disponibilità, siamo stati nelle ultime 72 ore a discutere degli emendamenti che sono stati tutti bocciati. La maggioranza è in difficoltà, hanno gestito male i lavori. Fontana ha chiesto tempo per una ulteriore valutazione, ma sono saltate tutte le ipotesi”. Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani.