Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “Come volevasi dimostrare, sui POS (come sui rave) il governo Meloni si è schiantato da solo contro un muro. Contrordine, camerati: la soglia a 60€ salta, va bene il credito d’imposta. Come aveva già fatto Draghi. E come aveva proposto il Pd”. Così su Twitter il senatore Antonio Misiani, responsabile economico dei dem.