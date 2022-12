Manovra: Floridia (M5S), ‘retromarcia su pos ennesima brutta figura Meloni’

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “La retromarcia del governo sullo stop alle sanzioni per chi rifiutasse i pagamenti con carta è l’ennesima brutta figura per Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio ha atteso che la sua proposta illiberale e contigua all’evasione venisse bocciata dall’Europa per parlare finalmente di credito di imposta. Esattamente ciò ha sempre detto il Movimento 5 Stelle. Anzi, già che c’è Meloni può copiare quanto fatto da noi, quando il credito venne introdotto con il governo Conte II e poi esteso a una percentuale del 100%”. Così la capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Barbara Floridia.