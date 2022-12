Manovra: Di Battista, ‘su rdc violano Carta, e Meloni ci ha pure giurato sopra’

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “Il governo Meloni, al posto di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che limitano l’uguaglianza dei cittadini, ne aggiunge ogni settimana qualcuno. Il tutto anche per racimolare denaro e continuare a inviare armi in Ucraina. In un colpo solo, violano l’articolo 3 e l’articolo 11 della Costituzione, e la Meloni ci ha pure giurato sopra…”. Così Alessandro Di Battista, ex deputato M5S e volto storico del Movimento, commenta all’Adnkronos l’ulteriore ‘sforbiciata’ da 8 a 7 mesi del reddito di cittadinanza, nel 2023, per i beneficiari considerati ‘occupabili’, tra le ultime modifiche apportate dal governo alla manovra.