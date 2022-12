Manovra: Centinaio, ‘allarme Confesercenti?Voucher e modifica rdc prime risposte a imprese’

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “L’allarme lanciato oggi da Confesercenti suona quasi paradossale. Se le imprese turistiche e di ristorazione non riescono a trovare 300mila lavoratori in un Paese con il 24% di disoccupazione giovanile e dove oltre due milioni di persone percepiscono il reddito di cittadinanza, è evidente che c’è molto da cambiare. Il governo ha iniziato a farlo nel disegno di legge di Bilancio, che consentirà un utilizzo più semplice ed esteso dei voucher e renderà il reddito di cittadinanza una vera misura di assistenza per chi non può lavorare e non più una forma di assistenzialismo che allontana dal lavoro”. Così il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, esponente di lungo corso della Lega, commenta l’analisi pubblicata in occasione dell’assemblea nazionale dell’associazione.

“Si tratta delle prime risposte che la maggioranza di centrodestra, grazie in particolare all’impegno della Lega, vuole dare a settori importanti della nostra economia, come turismo e agricoltura. Sono certo che il Parlamento vorrà confermare e, se possibile, rafforzare i segnali di attenzione nei confronti delle imprese, all’insegna della dovuta attenzione da parte delle istituzioni e di quel dialogo auspicato ancora oggi dal presidente Mattarella”, conclude Centinaio.