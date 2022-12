Fiorello: “A Ballando con le Stelle più emendamenti che a finanziaria”

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – Ore 7.30 circa. “Avete visto quanta gente c’è fuori!”, dice Fiorello guardando insieme al cast di ‘Viva Rai2′ la gente assembrata intorno al bar-studio. E Biggio: “Abbiamo cambiato le abitudini degli italiani. Si svegliano presto”. “C’è più gente qui che a Ballando con le Stelle. E a proposito di questo, vorrei fare una mia considerazione. E’ un programma che io adoro tantissimo. ogni sabato sera sono lì a guardare, però non ci ho capito niente. Io non ho capito il regolamento – confessa ridendo Fiorello – C’è gente che non viene mai eliminata. Sta sempre lì. A un certo punto ho visto che hanno eliminato Mughini. Mi dispiace, mannaggia. Ho pensato. ma poi.. ‘E ora Mughini!’. Ma come mai? Ma qual è il sistema di regole. Manco nella finanziaria ci sono tanti emendamenti! C’è il tesorino del tesoretto del tesorone. Uno si chiede ‘Ma perché quello è tornato a ballare? Perché ha 28 punti sulla patente”.

Sanremo 2023

“Avete sentito cosa è successo a Sanremo? C’è stato un piccolo qui pro quo, perché pare che il titolo della canzone originale di Madame fosse un po’ diverso. Pare che fosse ‘Put…ana’. Pare. E che poi sia stato cambiato in ‘Il bene nel male’. E pare sia stata la stessa Madame a farlo. E certo, lo avrà fatto per Amadeus. Ma tu ti immagini per cinque sere… ‘Con il codice 01 Madame con ‘…tana’. E’ già successo con Pippo Baudo nel ’93 quando Marco Masini si presentò con una canzone dal titolo ‘Vaf…lo’. E a Baudo non sembrava vero. Una volta a questo riguardo mi disse: ‘Ma tu lo sai che ogni volta che presentavo il brano di Masini, per rendere il titolo ancora più efficace, io pensavo qualcuno che mi stava sulle palle'”. Fiorello, a Viva Rai2!, scherza così sui rumors relativi al titolo del brano che l’artista Madame porterà al Festival di Sanremo 2023.