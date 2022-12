F1: Briatore, ‘Ferrari già quest’anno molto competitiva, speriamo in Vasseur’

Roma, 19 dic. – (Adnkronos) – “Quest’anno la Ferrari era già una macchina molto competitiva, dopo tre Gran Premi Leclerc era in testa con un margine di 30 punti. Sono stati commessi errori strategici molto gravi, non credo che un uomo possa cambiare tutto il sistema, c’è da lavorare molto. Vasseur è una persona molto organizzata, lo conosco da vent’anni, speriamo”. Così l’ex team principal della Renault Flavio Briatore ai microfoni del ‘La Politica nel pallone’ su Gr Parlamento. “Non parlerei male della stagione da poco terminata, la Ferrari era la macchina più competitiva che c’era -aggiunge Briatore-. La Mercedes era fuori e se c’ero io non sarebbe mai rientrata in gioco. In Ferrari hanno fatto troppi errori di strategia, qualcuno anche i piloti, e alla fine ha vinto il team migliore. La Ferrari di quest’anno poteva vincere il Mondiale, era competitiva”.