Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “Vengo qui con una piccola grande vittoria, più grande che piccola: siamo riusciti a spuntarla in Europa sul prezzo del gas, battaglia che molti davano per spacciata, e che abbiamo portato a casa”. Così la premier Giorgia Meloni al Museo ebraico di Roma per lacerimonia di accensione della Chanukkià.