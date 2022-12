Forti sconti di pena, in Appello, per quelli che sono stati ritenuti essere i componenti di un nascente clan caudino. La Corte partenopea, infatti, ha riformato al ribasso i provvedimenti che erano già venuti dal primo grado. I fatti, si ricorda, erano originati nel mese di luglio dell’anno 2020 quando i Carabinieri della compagnia di Montesarchio avevano eseguito otto provvedimenti di restrizione in carcere a carico di diversi caudini (oltre ad un obbligo di domicilio fuori regione) loro contestando, tra gli altri, il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

