Calcio: Meret, ‘ripartendo bene a gennaio daremmo un segnale alle altre squadre’

Napoli, 19 dic. – (Adnkronos) – “Abbiamo partite molto difficili e importanti, ripartire bene sicuramente potrà dare un grande segnale a tutte le altre squadre: noi ci siamo e continuiamo a fare quello che abbiamo fatto a inizio campionato. Ci proveremo e dobbiamo farci trovare pronti perché sarà un mese veramente difficile, ma ci stiamo preparando al meglio”. Così il portiere del Napoli Alex Meret ai microfoni di Sky Sport. “La pressione c’è sempre, l’importante in questo momento è lavorare al massimo per mettere carico nelle gambe e arrivare pronti alla prima di campionato -aggiunge il 25enne friulano-. Stiamo lavorando per questo, dobbiamo seguire quello che ci chiede il mister e fare quello che ci dice lui che fino adesso ha dato i suoi frutti. Dobbiamo continuare così”.