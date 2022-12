Non era facile riuscire a lasciare il segno su uno dei campi più difficili di questa prima parte di Serie B. Modena e Benevento appaiate in classifica, a caccia di certezze nel loro percorso cadetto a pochi istanti dal giro di boa del campionato. La contesa del Braglia non consegna vincitori ma un pareggio che muove a piccoli passi il percorso di entrambe le squadre. Acampora porta avanti i giallorossi, Diaw si riscatta e cancella il vantaggio avversario: per i giallorossi il pari vale tanto e porta con sé diversi particolari su cui riflettere.

