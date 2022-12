Quattro persone di Moiano, una di Benevento, una di Montesarchio. Tutte rinviate a giudizio per una presunta vicenda connessa alla circolazione di droga. Ha stabilito in tal senso il Giudice dell’Udienza preliminare, dottoressa Maria Di Carlo, del Tribunale di Benevento in tal senso accogliendo la richiesta che era stata avanzata dal Pubblico Ministero della Procura sannita Gabriella Di Lauro.

