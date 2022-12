Senato: tradizionale concerto di Natale, La Russa ‘dedicato a chi soffre’

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ministri, parlamentari e personalità al tradizionale concerto di Natale che si è svolto oggi al Senato. A fare gli ‘onori di casa’ il presidente Ignazio La Russa che ha ringraziato la premier Meloni per la presenza. “Non è con noi, ma lo saluto per primo, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a cui va nostro tributo di affetto e l’orgoglio di averlo come presidente della Repubblica”, ha aggiunto La Russa.

Il presidente del Senato, accompagnato per l’occasione dalla moglie e dal figlio, ha sottolineato come l’appuntamento a palazzo Madama sia “un omaggio che noi facciamo, non al Senato, ma alle famiglie italiane lo estendiamo a tutti coloro che soffrono nel mondo. Penso alla guerra in Ucraina, all’Iran e ogni parte del mondo dove c’è sofferenza. Il Natale porti pace”.

Tra le numerose personalità presenti il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il segretario del Pd, Enrico Letta, l’editore dell’Adnkronos Giuseppe Marra insieme alla vedova di Giuseppe Tatarella, Angela. Il concerto, condotto da Milly Carlucci, è stato trasmesso in diretta su Rai Uno. L’Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, diretta dal Maestro Beatrice Venezi, ha eseguito musiche di Giuseppe Verdi, Giuseppe Martucci, Giacomo Puccini e Pietro Mascagni. In programma anche l’Omaggio a Mogol del compositore Salvatore Frega, eseguito per la prima volta.