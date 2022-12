Una gestione complessa e costosa quella della gestione delle discariche esauste nel Sannio e dopo il consuntivo spese effettuate nel 2022, con autorizzazione alla liquidazione per la società specializzata che ha condotto i prelievi di percolato e soluzioni acquose potenzialmente nocive per l’ambiente e le falde acquifere in particolare condotte dalla Rocca dei Rettori, il settore tecnico ha fatto istanza e ottenuto il via libera con apposita delibera per un finanziamento finalizzato a nuove azioni di prelievo, appunto di percolato e soluzioni acquose visto che i siti hanno bisogno di un’azione di monitoraggio e di manutenzione continua.

