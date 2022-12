Pd: Bonaccini, ‘creare condizioni per giovani Sud, grande progetto nazionale per sinistra’

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “Creare le condizioni perché ragazzi e ragazze del Sud possano costruirsi una vita senza dover andarsene altrove credo che sia il più grande progetto nazionale che un partito di sinistra debba darsi. Questa una delle molte sollecitazioni raccolte stamane a Lamezia Terme”. Così Stefano Bonaccini su twitter oggi in Calabria per la campagna congressuale del Pd.

“Al sud serve un progetto di sviluppo fatto di lavoro, investimenti, servizi. Investire al sud deve essere più conveniente. Occorre rendere strutturale il taglio del 30% dei contributi per assunzioni a tempo indeterminato e dimezzare le imposte alle imprese che investono”.

“E una rivoluzione amministrativa: “burocrazia zero” che riduca tempi oneri per imprese che aprono o ampliano un’attività, Zone economiche semplificate con fiscalità di vantaggio, piano di assunzioni di giovani nella PA con competenze digitali e ambientali oggi necessarie”.