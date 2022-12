Pd: Bersani, ‘dem e M5S facciano battaglia comune, su punti cruciali c’è intesa’

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – Nel campo dell’opposizione “l’idea è che ciascuno aspetta le europee, lì si registrano pesi e misure e si vede chi dirige il traffico. Io trovo demenziale tutto questo e ci farà apparire nei prossimi mesi come i polli di Renzi e permette alla destra di avere uno sfondamento nella società che finora non ha avuto. I tempi non sono quelli, il banco di prova è già qui”. Così Pier Luigi Bersani all’assemblea di Articolo 1.

“Allora Pd e 5 Stelle debbono mostrare la capacità nelle prossime settimane di dar luogo a una novità, aprire un’orizzonte gestendo una battaglia comune perché su punti cruciali diciamo più o meno le stesse cose”, sottolinea.