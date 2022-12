Pd: assemblea Articolo 1, ‘sì a inserire parola ‘lavoro’ nel nome’**

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “All’Italia serve una grande forza popolare, che abbia il suo cardine nella rappresentanza del mondo del lavoro come leva per la trasformazione democratica e sociale (…) Per questa ragione sosteniamo con forza la proposta di inserire un esplicito riferimento al lavoro nel nome e nel simbolo del partito per rafforzare quella prospettiva ecologista e socialista che serve al paese”. E’ quanto si legge nel documento approvato dall’assemblea nazionale di Articolo 1 insieme alla relazione di Roberto Speranza.

Nello stesso documento si propone il “superamento nell’impianto statutario del nuovo partito di meccanismi di investitura personalistica della leadership, che deprimono il ruolo delle iscritte e degli iscritti e il valore del confronto fra le piattaforme politiche”.

Per Articolo 1, rispetto ai temi del lavoro, “il primo passo da fare è lasciarsi alle spalle le attuali forme di precarietà e frammentazione del mondo del lavoro superando definitivamente il Jobs Act. (…) Il secondo passo è una legge sulla rappresentanza e la democrazia nei luoghi di lavoro, in attuazione del dettato costituzionale. (…) Terza priorità è l’introduzione del salario minimo”.