Melbourne, 18 dic. (Adnkronos) – Nicolò Martinenghi beffato all’ultima bracciata per l’oro nei 50 rana maschili ai mondiali in vasca corta di Melbourne. L’azzurro con il tempo di 25.42 si deve accontentare dell’argento. L’oro va allo statunitense Nic Fink in 25.38. Ottimo bronzo per l’altro italiano in gara, il rookie Simone Cerasuolo, che a diciannove anni chiude terzo in 25.68.