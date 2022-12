Nuoto: mondiali vasca corta, Italia bronzo nella 4×100 mista uomini

Melbourne, 18 dic. (Adnkronos) – L’Italia ha vinto la medaglia di bronzo nella staffetta 4×100 mista maschile, ultima gara dei mondiali in vasca corta di Melbourne, perdendo l’oro negli ultimi centimetri di gara. Gli azzurri Mora, Rivolta, Martinenghi e Miressi hanno chiuso al terzo posto con in 3.19.06 dietro a Stati Uniti e Australia oro ex aequo in 3.18.98 nuovo record del mondo. Gli Stati Uniti partono fortissimi nelle prime due frazioni, poi Rivolta rimonta qualcosa e dà il cambio a Miressi per l’ultima frazione a stile libero. L’azzurro riesce a superare lo statunitense, si arriva al fotofinish con Italia terza con nuovo record europeo.