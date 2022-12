Milano, 18 dic. (Adnkronos) – Alle 18 e 40 circa un incendio si è sviluppato nel tetto in legno di una palazzina di 4 piani in via Del Guzzante 2 a Milano. 7 mezzi dei vigili del fuoco sono sul posto. Sono state fatte evacuare tutte le persone residenti. Non risultano persone ferite, ma sono ancora in corso le fasi di spegnimento del tetto.