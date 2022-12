Preoccupante episodio quello che si è verificato nella tarda serata di venerdì nel cuore di Montesarchio. Soggetti al momento ignoti, infatti, hanno dato alle fiamme i mezzi di proprietà di un’azienda airolana che erano in opera presso la ex cava Moccia. Il sito, infatti, non più operativo, è oggetto di intervento di dismissione da parte della ditta Falzarano, realtà operante da decenni nel settore della demolizione di varie tipologie di rifiuti. Ebbene, nella tarda serata di venerdì il gesto oggetto ora di indagini: non si esclude la pista dell’intimidazione.

