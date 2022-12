Manovra: Meloni, ‘fatto possibile per dare a Parlamento tempi valutazione’**

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “E’ una manovra, non è mai un’approvazione facile. Però penso che, nelle condizioni e con i tempi che avevamo, abbiamo fatto del nostro meglio per dare al Parlamento la possibilità di avere i tempi di valutare la legge di bilancio”. Così la premier Giorgia Meloni lasciando il Senato dopo il Concerto di Natale.

“Ricordo che un governo che non nasceva nel mese di ottobre ma a fine febbraio presentò la legge di bilancio attorno al 20 novembre, se non vado errata… Noi abbiamo fatto del nostro meglio, poi ovviamente l’opposizione fa il suo lavoro come è giusto che sia”, sottolinea.