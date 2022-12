Manovra: De Monte, ‘retromarcia governo su Pos atto di buonsenso’

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – ‘’La retromarcia del Governo sulla soglia del pagamento con la carta elettronica rappresenta un duplice atto di buonsenso. Da un lato permette di rispettare le raccomandazioni della Commissione Europea per l’attuazione del Pnrr, dall’altro fa in modo che, nel contrastare l’evasione fiscale, si assicurino maggiori risorse al bilancio dello stato”. Lo afferma Isabella De Monte, componente della commissione Politiche dell’Unione Europea alla Camera dei Deputati.

“Più risorse allo Stato significa anche poter intervenire con più efficacia nei settori oggi più critici e delicati, come quello della sanità pubblica”, conclude la deputata di Azione.