Il Benevento si ferma alle intenzioni. L’idea di regalarsi un altro scatto per allontanarsi ulteriormente dalla zona rossa e arrampicarsi sul confine di quella play off resta tale, perché la formazione di Cannavaro fa troppo poco per renderla cosa concreta. Il bottino pieno avrebbe potuto riaprire ai giallorossi prospettive interessanti, ma la Strega non riesce ad andare oltre il pari al ‘Braglia’ contro il Modena (1-1 il risultato finale), nonostante sia riuscita a portarsi inizialmente in vantaggio con Acampora.

