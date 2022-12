Soltanto punti, magari altri tre, per cavalcare l’onda, regalarsi il terzo successo consecutivo (sarebbe la prima volta in stagione) e soprattutto allontanarsi ulteriormente dalle angustie della bassa classifica. Il Benevento va a Modena con l’idea di dare un’altra spinta alla propria marcia, andando a caccia di una vittoria che potrebbe avere l’effetto di un elettroshock per la formazione di Cannavaro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia