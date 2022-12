I Carabinieri di Benevento, ieri mattina, all’esito di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, hanno dato esecuzione alle misure cautelari personali della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di due residenti nel capoluogo, rispettivamente di 35 e 53 anni, raggiunti rispettivamente da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di ricettazione e di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

