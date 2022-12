I disagi per gli automobilisti, le condizioni del manto stradale e l’incubo buche che si ripresenta ciclicamente, gli autovelox-trappola posizionati dai Comuni che spesso puntano a fare cassa con multe salate, i ritardi per l’inizio dei lavori per un raddoppio a 4 corsie impantanato nell’immancabile guerra di ricorsi: la Statale Telese-Caianello sarà al centro della rubrica del Tg5 ‘L’Indignato speciale’.

