Ascolti tv, Ballando con le stelle vince la serata

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – La prima finale di Ballando con le stelle in onda su Rai1 ha conquistato la prima serata di ieri grazie 3.465.000 telespettatori e il 26,1% di share. Su Canale 5 ‘Grande Fratello Vip’ ha registrato invece 2.104.000 telespettatori e il 16,25% di share. Terzo gradino del podio per Italia 1 che con il film d’animazione ‘Il Grinch’ ha ottenuto 1.100.000 telespettatori e il 6,22%.

Su Rai2 il doppio appuntamento con la serie ‘Blue Bloods’ ha raccolto 877.000 telespettatori e il 4,76% nel primo episodio e 915.000 con il 5,39% nel secondo. Su Retequattro il film ‘Colpevole d’innocenza’ ha totalizzato 880.000 telespettatori e il 5,25%, mentre Tv8 con il film ‘Un Natale da favola’ ne ha conquistati 585.000 con il 3,35% di share. Su Rai 3 ‘Sei pezzi facili – In mezzo al mare’ è stato visto da 504.000 telespettatori pari al 2,93% di share. Chiudono la classifica del prime time di ieri Nove con il doc ‘Freddie Mercury – The Great Pretender’ (322.000 telespettatori, share 1,86%) e La7 con ‘Libri In Onda’ (319.000 telespettatori, share 1,75%).

La palma degli ascolti della giornata va però alla ‘finalina’ dei Mondiali del Qatar, la partita Croazia Marocco, andata in onda su Rai1 alle 16, che ha conquistato 4.832.000 telespettatori e il 39,49% di share, praticamente senza rivali nella fascia del daytime pomeridiano.