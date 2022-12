Ucraina: Kadyrov a figlie, ‘orgoglioso per sanzioni contro di voi, Occidente vi teme’

Mosca, 17 dic. (Adnkronos) – Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha dichiarato di essere orgoglioso del fatto che l’Unione europea abbia imposto sanzioni alle sue figlie. “Siete le mie piccole figlie fragili, ma l’intero Occidente vi teme. Sono immensamente orgoglioso di voi, mie care. Benvenute nella lista nera delle sanzioni dell’Ue”, ha scritto Kadyrov sul suo canale Telegram, aggiungendo che le sanzioni occidentali sono diventate “un ulteriore fattore di unità per la sua già unita famiglia”.

Ieri l’Unione Europea ha inserito nella lista del nuovo pacchetto di sanzioni 141 persone fisiche e 49 persone giuridiche della Russia, tra cui ministri, governatori, legislatori e celebrità, nonché cinque partiti politici, tra cui Russia Unita, LDPR, A Just Russia. Le figlie di Ramzan Kadyrov, Aishat e Karina, così come suo cugino, sono tra le persone presenti nella lista.