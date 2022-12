Termineranno oggi le operazioni di potatura lungo viale Atlantici con la conseguente regolare riapertura al traffico già da domenica. Lo ha annunciato ieri mattina in Commissione Traffico l’assessore al ramo Attilio Cappa. L’intervento si era reso necessario d’urgenza a seguito della comunicazione pervenuta al Comune dall’Ispettorato fitosanitario regionale, che esplicitava la necessità di procedere in via urgente all’applicazione delle misure agronomiche e sulle essenze colpite da cocciniglia tartaruga.

