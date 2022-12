Sport: Rossato, ‘spero che il mio contributo possa tornare ad essere utile un domani’

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “Eventi come gli Oscar dello Sport sono importantissimi per la condivisione dei valori dell’inclusione sociale. E’ bellissimo essere d’ispirazione per i futuri campioni. A loro voglio dare un consiglio: continuate a crederci anche quando le cose non vanno benissimo”. Così il primo velista paraplegico italiano, Marco Rossato, a margine della XVII edizione del premio Asi ‘Sport&Cultura – Gli Oscar dello Sport italiano’ tenutosi presso il Salone d’Onore del Coni. “Mi auguro di essere un’apripista per il futuro della navigazione. Oggi, al mondo, siamo in quattro o cinque, con difficoltà paraplegiche, che vanno in mare e solo in tre abbiamo fatto una mini-impresa – ha continuato illustrando quanto sta facendo, attraverso il suo impegno sportivo per le future generazioni -. Spero che quello che stiamo facendo possa tornare ad essere utile un domani per avere una situazione più facilitata. Io per raggiungere il mio sogno ho dovuto aspettare 20 anni e noi stiamo mettendo le basi per il futuro dei futuri navigatori con e senza disabilità”.