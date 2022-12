Pd: Benifei, ‘domani a Milano ‘Coraggio Pd’ con Majorino, punto su congresso’

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “Domani ci vediamo alle 10:00 alla Fondazione Feltrinelli a Milano per l’assemblea lombarda di Coraggio Pd. Sarà l’occasione per fare il punto su questo percorso che ha visto mobilitare molte energie per la fase costituente, sarà l’evento in cui lanceremo alcune delle nostre proposte facendo le nostre considerazioni sull’imminente avvio del congresso”. Lo scrive su Facebook Brando Benifei, capodelegazione degli eurodeputati del Partito Democratico, per lanciare il quinto incontro pubblico della piattaforma politica per la costruzione del nuovo Pd, che ha preso avvio da una grande assemblea a Roma lo scorso 29 ottobre.

“Per me sarà anche un’occasione per dire qualche cosa in più su ciò che è successo in questi giorni. Sono felice di annunciare che sarà con noi per un intervento anche il nostro candidato Presidente Pierfrancesco Majorino, per la cui vittoria siamo e saremo tutti impegnati senza risparmiare fiato”.