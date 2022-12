Sono più di 200 i biglietti acquistati dai tifosi del Benevento per la trasferta di domani a Modena. Per l’esattezza, fino alle 19 di ieri si contavano 220 tagliandi venduti per il settore ospiti. Considerando che la prevendita chiuderà oggi alle 19 appare alla portata l’obiettivo di 250 sanniti in terra emiliana, ma non è escluso che possano essere anche di più.

