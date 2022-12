Melbourne, 17 dic. (Adnkronos) – L’Italia conquista la medaglia d’oro con il record del mondo nella staffetta 4×50 mista maschile ai mondiali in vasca corta di Melbourne. Gli azzurri partiti in corsia 4 con Mora, Martinenghi, Rivolta e Deplano hanno chiuso con il crono di 1.29.72, primo quartetto di sempre a scendere sotto il muro del 1.30, precedendo gli Stati Uniti, argento e l’Australia bronzo. E’ la quarta medaglia d’oro per l’Italia.