Nuoto: mondiali vasca corta, Franceschi argento nei 400 misti femminili

Melbourne, 17 dic. (Adnkronos) – L’azzurra Sara Franceschi conquista la medaglia d’argento nella finale dei 400 misti femminili ai mondiali in vasca corta di Melbourne con il tempo di 4.28.58. Oro alla statunitense Hali Flickinger in 4.26.51 e bronzo alla giapponese Waka Kobori in 4.29.03. L’altra azzurra in finale Ilaria Cusinato ha chiuso con il settimo tempo. L’Italia sale a quota 12 e spezza il tabù della medaglia femminile. E’ la prima medaglia iridata per la livornese che ha fatto la differenza soprattutto nella frazione a rana.