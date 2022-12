Fdi: Meloni, ’10 anni fa nessuno avrebbe immaginato quello che stiamo vivendo’

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “Dieci anni di Fdi sono una scommessa vinta. Quando abbiamo fondato Fdi nessuno avrebbe potuto immaginare quello che stiamo vivendo oggi, molti scommettevano che Fdi non sarebbe riuscita a sopravvivere e forse anche noi delle volte siamo stati consapevoli di quanto fosse difficile”. Così Giorgia Meloni alla festa di Fdi.

“Ricordo che scherzando usavo una frase di Gimli, il nano del Signore degli Anelli: ‘certezza di morte, scarse possibilità: cosa stiamo aspettando?’ Ecco noi siamo nati più o meno così ma facendo una scelta giusta che era una scommessa e cioè che tu potevi far politica privilegiando quello che era giusto per le tue idee rispetto a quello che poteva essere utile per il tuo destino”.