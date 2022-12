Cremona: molesta minore a fermata autobus, arrestato 73enne

Milano, 17 dic. (Adnkronos) – I carabinieri di Crema (Cremona) hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari per un uomo di 73 anni accusato di violenza sessuale. Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal gip, lo scorso ottobre l’anziano approfittando “della condizione di inferiorità fisica e psichica” della vittima, si sarebbe avvicinato a lei mentre la minore si trovava in attesa di un autobus. L’uomo le avrebbe fatto domande sulla sua vita personale molestandola verbalmente in maniera volgare, quando poi si è alzata e allontanata, l’avrebbe seguita continuando a molestarla con frasi inopportune. Quando la ragazza ha tentato di allontanarsi, l’uomo avrebbe bloccata “palpeggiandola e baciandola, dopo averla bloccata con le mani”.

La vittima, riuscita a fuggire, ha avvisato un’amica e le ha chiesto di chiamare i carabinieri. La minore ha indicato l’uomo che era ancora seduto sulla panchina della pensilina della fermata come l’autore della molestia. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona hanno confermato il racconto esposto dalla vittima. La ragazza ha anche fornito ai carabinieri le registrazioni effettuate con il suo telefono cellulare dei dialoghi avuti con l’uomo, dai quali emerge “il carattere molesto e inopportuno” delle domande. Il gip “valutando l’intensità e la gravità dei fatti, l’insidiosità della condotta e il pericolo del ripetersi di azioni analoghe”, ha emesso l’ordinanza con cui ha disposto i domiciliari.