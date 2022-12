‘Condono calcio’, tentativo per emendamento in manovra 2023

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – Tentativo di inserire l’emendamento per il ‘condono del calcio’ nella manovra 2023 in zona Cesarini. L’emendamento bipartisan, inizialmente inserito ma poi tolto dal decreto aiuti quater, viene comunemente definito una sorta di condono ‘salva Serie A’: prevede nel complesso un sostegno di federazioni, associazioni e società sportive che consente il pagamento a rate dei versamenti tributari e contributivi sospesi fino al 22 dicembre.

Ora si prova ad inserirlo nella manovra 2023 con una proposta modificata che, a quanto apprende l’Adnkronos, prevede “60 rate mensili di pari importo con una penale del 3% e con il versamento delle prime 3 rate entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge”.

“Quindi il Governo Meloni taglia i soldi alla 18App e nella stessa legge regala soldi alla serie A. Le risorse destinate ai libri e alla cultura giovanile passano a Lotito & company. Partiti non solo di maggioranza e grandi media: tutti zitti. Terzo Polo unico a fare opposizione”, twitta Matteo Renzi, leader di Italia Viva.