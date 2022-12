Finito senza neanche cominciare, come era chiaro, la seduta Giunta della Camera di Commercio Irpinia: non si sono presentati ieri mattina nella bella sala giunta della sede beneventana, sei consiglieri componenti di Giunta su otto. Non una sorpresa, anzi un atto del tutto scontato, vista la feroce contrapposizione tra le parti e la spaccatura tra i 19 consiglieri contro Bruno e i 18 per Bruno.

