Autonomia: Boccia a Fitto, ‘Lep con Dpcm sarebbe svendita Sud’

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “Prima Calderoli e adesso anche Fitto pensano che i Lep possano essere definiti da una cabina di regia istituita per Dpcm. Neanche per scherzo, il Pd darà battaglia”. Così Francesco Boccia, senatore PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, oggi in piazza Santi Apostoli per la manifestazione PD contro la manovra del governo.

“I diritti universali e i diritti fondamentali su scuola, sanità, assistenza e trasporto pubblico locale devono essere garantiti per legge, coinvolgendo tutto il Parlamento e non con un provvedimento amministrativo che può essere modificato in qualsiasi momento con decisione unilaterale del governo. Scegliere la strada del dpcm sarebbe svendere i diritti del Sud. Garantire le risorse per diritti così essenziali per il mezzogiorno e per le aree interne di tutta Italia è un obbligo morale che va blindato con leggi ordinarie”.