Sci: CdM, per Goggia frattura scomposta 2° e 3° metacarpo mano sinistra, sarà subito operata

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – La campionessa azzurra Sofia Goggia ha riportato la frattura scomposta del 2° e 3° metacarpo della mano sinistra, dopo aver urtato contro il palo nel corso della discesa libera di Coppa del mondo di Sankt Moritz dove è giunta seconda. La bergamasca si sta recando a Milano insieme al dott. Andrea Panzeri presidente della commissione medica, dove verrà immediatamente operata e la commissione farà di tutto per far rientrare la Goggia direttamente su Sankt Moritz nella serata per prendere parte alla discesa di domani.